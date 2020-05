Polícia Civil do Paraná abre inscrições para 400 vagas

A Polícia Civil do Paraná abre nesta segunda-feira (04) inscrições para seu Concurso Público 2020. Os candidatos podem se inscrever até as 17h do dia 02 de junho.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, que conduz o concurso. São ofertadas 400 vagas. 50 para delegado de polícia, 300 para investigador de polícia, e 50 para papiloscopista.

O concurso é regionalizado e prevê a realização de provas simultâneas para todos os cargos na primeira fase.

O início da seleção está previsto para o mês julho.

Mais informações em policiacivil.pr.gov.br/concursos.

| Autor: