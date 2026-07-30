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ELEIÇÕES 2026

PL oficializa Sergio Moro ao governo do PR e Filipe Barros ao Senado neste sábado

Durante a convenção, o partido também irá homologar as candidaturas a deputado federal e deputado estadual

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 17:33:10 Editado em 30.07.2026, 17:47:54
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PL oficializa Sergio Moro ao governo do PR e Filipe Barros ao Senado neste sábado
Autor Filipe Barros e Sergio Moro - Foto: Divulgação

O Partido Liberal (PL) realiza neste sábado (1º), em Curitiba, a Convenção Estadual que oficializará a candidatura do senador Sergio Moro ao Governo do Paraná. O evento também homologará as candidaturas do deputado federal e presidente estadual do PL Filipe Barros ao Senado e de Edson Vasconcelos (PL), presidente licenciado da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), como candidato a vice-governador.

-LEIA MAIS: MDB decide futuro em convenção no domingo e Greca pode ser vice de Sandro Alex

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Durante a convenção, o partido também irá homologar as candidaturas a deputado federal e deputado estadual, deliberar sobre a coligação majoritária e apresentar oficialmente a chapa de candidatas do PL Mulher, destacando a participação feminina e o fortalecimento da representação das mulheres no partido em todo o Paraná.

A convenção será realizada a partir das 10h, no Espaço Torres, em Curitiba, reunindo lideranças, filiados e convencionais do Partido Liberal.

Serviço

  • Evento: Convenção Estadual do Partido Liberal do Paraná
  • Data: Sábado, 1º de agosto de 2026
  • Horário: 10h
  • Local: Espaço Torres – Rua Pergentina Silva Soares, 159 – Jardim Botânico – Curitiba (PR)
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Eleições Filipe Barros Partido Liberal Política Sergio Moro
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