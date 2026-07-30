PL oficializa Sergio Moro ao governo do PR e Filipe Barros ao Senado neste sábado

Durante a convenção, o partido também irá homologar as candidaturas a deputado federal e deputado estadual

O Partido Liberal (PL) realiza neste sábado (1º), em Curitiba, a Convenção Estadual que oficializará a candidatura do senador Sergio Moro ao Governo do Paraná. O evento também homologará as candidaturas do deputado federal e presidente estadual do PL Filipe Barros ao Senado e de Edson Vasconcelos (PL), presidente licenciado da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), como candidato a vice-governador.

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Durante a convenção, o partido também irá homologar as candidaturas a deputado federal e deputado estadual, deliberar sobre a coligação majoritária e apresentar oficialmente a chapa de candidatas do PL Mulher, destacando a participação feminina e o fortalecimento da representação das mulheres no partido em todo o Paraná.

A convenção será realizada a partir das 10h, no Espaço Torres, em Curitiba, reunindo lideranças, filiados e convencionais do Partido Liberal.

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