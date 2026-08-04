PL oficializa a candidatura de Filipe Barros ao Senado pelo Paraná

O Partido Liberal (PL) confirmou no último sábado (1º) a candidatura do deputado federal Filipe Barros ao Senado pelo Paraná. A decisão foi formalizada durante a convenção estadual da legenda, realizada em Curitiba. Atual presidente do diretório estadual do partido, o parlamentar de 35 anos disputará uma das duas vagas que estarão em jogo nas eleições de 4 de outubro.

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Para a disputa deste ano, o PL compõe uma coligação majoritária com o Novo, o Podemos e a Democracia Cristã (DC). O bloco contará também com o nome de Deltan Dallagnol, cuja candidatura ao Senado foi oficializada pelo Novo pouco antes do evento liberal. Em entrevista concedida após a convenção, Filipe Barros destacou que a aliança representa a consolidação da direita e da centro-direita no estado. O candidato pontuou que o Paraná, composto por cidadãos trabalhadores, exige uma representação combativa. Ele ressaltou que tanto ele quanto Dallagnol oferecem perfis de jovens corajosos que não se curvam ao sistema e que pretendem levar essa postura ao Senado Federal.

Natural de Londrina, no norte do estado, Filipe Barros é advogado formado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). O candidato iniciou sua trajetória política no movimento estudantil, presidindo o Diretório Central dos Estudantes da instituição em 2012. Após atuar como assessor legislativo na Câmara Municipal de Londrina, foi eleito vereador da cidade em 2016. O salto para a política nacional ocorreu em 2018, quando se elegeu deputado federal. Em 2022, já nos quadros do Partido Liberal, conquistou a reeleição para a Câmara dos Deputados.