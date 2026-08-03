Nova pesquisa Veritá mostra liderança isolada de Moro
Candidato do PL ao Governo do Paraná alcança 47,5% das intenções de voto, segundo o instituto
A nova pesquisa do Instituto Veritá divulgada neste domingo (2 ), mostra o candidato do PL ao Governo do Paraná, Sergio Moro, com vantagem consolidada na disputa estadual. Moro alcança 47,5% das intenções de voto no cenário estimulado e abre uma vantagem de 31,2 pontos percentuais sobre Requião Filho (PDT), segundo colocado, que registra 16,3%.
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Na sequência aparecem Rafael Greca (MDB), com 10,8%; Sandro Alex (PSD), com 9,4%; Luiz França (Missão), com 2,2%; e Samuel Mattos (PSTU), com 0,5%. Os eleitores que não souberam ou não responderam representam 9%, enquanto 4,3% declararam voto branco ou nulo.
Considerados apenas os votos válidos do cenário pesquisado, Moro chega a 54,7%, índice superior à soma dos percentuais alcançados pelos principais adversários, apontando para uma vitória em primeiro turno. Requião Filho aparece com 18,7%; Rafael Greca, com 12,5%; Sandro Alex, com 10,9%; Luiz França, com 2,6%; e Samuel Mattos, com 0,6%.
O resultado revela uma disputa marcada pelo favoritismo de Moro, que se aproxima da metade das intenções de voto no total da amostra e aparece muito à frente de todos os demais nomes apresentados aos entrevistados.
A força de Sergio Moro também aparece na pesquisa espontânea, quando os entrevistados respondem em quem pretendem votar sem receber uma lista com os nomes dos candidatos.
Nesse cenário, Moro é citado por 22,4% do total dos entrevistados, quase quatro vezes o percentual de Requião Filho, lembrado por 6%. Sandro Alex aparece com 3,4%; Rafael Greca, com 2,3%; e Ratinho Junior, com 2%.
Entre os 36,6% dos eleitores que afirmam já ter escolhido um candidato ao Governo do Paraná, Moro concentra 61,3% das respostas espontâneas. Outros 63,4% ainda não indicaram espontaneamente um nome.
Os números mostram que Moro não lidera apenas quando os candidatos são apresentados ao eleitor. Ele também é, com ampla vantagem, o nome mais lembrado entre os paranaenses que já começaram a definir o voto.
A liderança se mantém nas três simulações de segundo turno realizadas pelo Instituto Veritá.
Em um eventual confronto com Requião Filho, Moro registra 60,1% das intenções de voto no total da amostra, contra 23,4% do candidato do PDT. Considerados apenas os votos válidos, o resultado seria de 72% para Moro e 28% para Requião Filho.
Contra Rafael Greca, Moro alcança 56,4% das intenções de voto, enquanto o adversário registra 23,9%. Entre os votos válidos, Moro vence por 70,2% a 29,8%.
Na simulação contra Sandro Alex, Moro aparece com 57,1%, diante de 19,7% do candidato do PSD. Excluídos os votos brancos, nulos e os eleitores que não souberam responder, Moro chega a 74,3% dos votos válidos, contra 25,7% de Sandro Alex.
O Instituto Veritá entrevistou 2.010 eleitores em todo o Paraná entre 28 de julho e 1º de agosto de 2026. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento foi realizado por iniciativa própria do Instituto Veritá e está registrado no TRE-PR sob o número PR-03910/2026 e no TSE sob o número BR-02249/2026.
Da Assessoria