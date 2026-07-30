MDB decide futuro em convenção no domingo e Greca pode ser vice de Sandro Alex

O futuro político do MDB no Paraná será definido neste domingo (2), durante a convenção estadual do partido em Curitiba. Nas últimas horas, a possibilidade de Rafael Greca (MDB) ser confirmado como vice na chapa encabeçada por Sandro Alex (PSD) para disputar as eleições 2026 ganhou força, mas sem ainda um anúncio oficial.

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Uma reunião nesta quinta-feira (30) teria selado o acordo entre MDB e PSD. A articulação, que avançou após um encontro entre Greca e o governador Ratinho Junior (PSD) na última terça-feira (28), pode ser anunciada oficialmente ainda nesta sexta-feira (31) e confirmada pelos convencionais do MDB no fim de semana.

Com a possível adesão do MDB, o projeto eleitoral de Sandro Alex ganha corpo, incluindo também os partidos da Federação União Progressista (PP e União Brasil) e da Federação PSDB-Cidadania.

O novo cenário reconfigura a disputa pelo Palácio Iguaçu, que agora tende a se concentrar em três nomes principais: Sergio Moro (PL), atual líder nas pesquisas de intenção de voto; Requião Filho (MDB), que aparece na segunda colocação; e o próprio Sandro Alex, que antes da aliança oscilava entre o terceiro e o quarto lugares.

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A oficialização do acordo será o ponto central da convenção do MDB, marcada para ocorrer das 9h às 13h, na Sociedade Thalia, na capital paranaense. Além de deliberar sobre a coligação para o Governo do Estado, o encontro servirá para aprovar os candidatos ao Senado, contemplando a indicação de Álvaro Dias e de seus respectivos suplentes, além de homologar as chapas para deputado federal e estadual.

Os convencionais também vão designar os representantes partidários junto à Justiça Eleitoral e delegar poderes à Comissão Executiva Estadual para eventuais ajustes nas chapas. Na véspera do fechamento da aliança com o PSD, Greca, Álvaro Dias e o presidente estadual do MDB, Sérgio Souza, chegaram a publicar um vídeo nas redes sociais convidando a população para o evento, destacando o desejo de reunir paranaenses de todas as regiões para celebrar o projeto político do partido.