MDB de Apucarana declara apoio à reeleição do deputado estadual Anibelli Neto





O diretório do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Apucarana declarou apoio oficial à pré-candidatura à reeleição do deputado estadual Anibelli Neto. A definição ocorreu após uma ampla reunião com a liderança local do partido, presidido no município por Sebastião Ferreira Martins, conhecido como Tião da Femac, e que contou com a presença de vereadores, suplentes e do ex-prefeito Júnior da Femac.

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-LEIA MAIS: MDB decide futuro em convenção no domingo e Greca pode ser vice de Sandro Alex

Em meio a articulações regionais, Anibelli Neto realiza um roteiro de visitas aos municípios que compõem o Vale do Ivaí, com encerramento previsto para o aniversário da cidade de Kaloré. "Nós saímos muito felizes, fortalecidos e sem sombra de dúvida isso, acredito, vai reverberar em todo o Vale do Ivaí por ser Apucarana a nossa referência", garantiu o deputado sobre o respaldo recebido pelo MDB de Apucarana.

As definições sobre o futuro do partido no Estado ocorrem neste domingo (2), durante a convenção estadual do MDB. O encontro será presencial e acontece das 9h às 13h, na Sociedade Thalia, em Curitiba. Segundo Anibelli, o objetivo é lançar uma chapa completa de deputados estaduais e federais, mesclando quadros experientes com a juventude partidária.

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Anibelli Neto concedeu entrevista à Tribuna - Foto: Adriany Freitas/TNonline Anibelli Neto concedeu entrevista à Tribuna - Foto: Adriany Freitas/TNonline

No cenário majoritário estadual, o deputado comentou sobre as complexas articulações para a disputa ao Governo do Estado e ao Senado. Questionado sobre a possível indicação de Rafael Greca como vice na chapa de Sandro Alex e as negociações com a base do governador Ratinho Junior, Anibelli revelou que o MDB busca seu protagonismo exigindo espaço na chapa majoritária.

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"Numa decisão a princípio encaminhada, nós exigíamos que tivéssemos uma vaga no Senado também, para que o Álvaro Dias, que retornou ao partido, pudesse ser o pré-candidato", afirmou. O parlamentar ressaltou que as lideranças continuam dialogando para harmonizar os interesses até a convenção, buscando evitar que o Paraná "saia perdendo".