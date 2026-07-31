Greca confirma retirada de pré-candidatura ao governo do PR e será vice de Sandro Alex

O ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB), anunciou nesta sexta-feira (31) que não disputará o cargo de governador do Paraná nas eleições de 2026. Em uma mudança de rota política, Greca confirmou que integrará a chapa majoritária como candidato a vice-governador na composição liderada por Sandro Alex (PSD). A decisão foi oficializada em uma postagem nas redes sociais, que foi compartilhada pelos dois políticos. A aliança foi costurara pelo atual governador do estado, Ratinho Junior (PSD).

-LEIA MAIS: MDB de Apucarana declara apoio à reeleição do deputado estadual Anibelli Neto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um vídeo no Instagram mostra Sandro Alex e Greca ao telefone. "Vamos juntos? Trabalhar pelo Paraná?", pergunta o candidato do PSD. Greca responde: "Você sabe que eu jamais deixaria o nosso Estado se perder a interesses alheios à nossa história e ao nosso povo. Meu ideal paranista é muito maior do que qualquer ego", confirmando a especulação de aliança entre MDB e PSD no Paraná.

O recuo encerra um projeto político iniciado no começo deste ano, quando Greca deixou o PSD e assinou sua filiação ao MDB com o objetivo exclusivo de lançar seu nome ao governo estadual. Para se dedicar integralmente à disputa eleitoral de 2026, ele também havia deixado o cargo de secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável, o qual ocupava na gestão de Ratinho Junior. Em entrevista ao TNOnline, ele garantiu que não aceitaria ser vice. No entanto, nesta sexta-feira, confirmou que mudou de ideia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Sandro Alex, a definição representa mais um passo na construção de uma candidatura ampla para dar continuidade ao projeto de desenvolvimento do Estado. “Rafael Greca reúne experiência administrativa e profundo conhecimento do Paraná. Sua chegada fortalece ainda mais esse projeto coletivo de continuidade. Vamos demonstrar ao longo da campanha que a união em torno desse projeto representa uma oportunidade única para o Estado continuar crescendo com velocidade”, afirmou.

O pré-candidato do PSD também destacou que a chegada do ex-prefeito de Curitiba agrega experiência administrativa e visão estratégica à construção do plano de governo. Segundo Sandro, Greca terá papel ativo na elaboração das propostas e na condução de um eventual futuro governo. “O Rafael conhece profundamente a gestão pública e ajudará a ampliar um projeto que já vem transformando o Paraná. Vamos somar experiências para fazer o Estado avançar ainda mais”, acrescentou.

Ao falar sobre o aceite ao convite para integrar a chapa, Greca disse acreditar na continuidade do ciclo de desenvolvimento vivido pelo Paraná. “O Paraná vive um momento extraordinário e tem um projeto consistente para o futuro. Quero colocar minha experiência a serviço desse plano de governo e ajudar a construir um Estado ainda mais forte e mais justo para todos os paranaenses”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com ele, a aliança reúne renovação política e conhecimento administrativo em torno de um mesmo projeto de Estado. “O Sandro representa uma nova geração de líderes públicos e terá em mim um parceiro para ajudar a planejar o futuro do Paraná. Estamos unidos para fortalecer um projeto que deu certo e que ainda pode fazer muito mais pelos paranaenses”, declarou.





Ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB), em vídeo divulgado nesta sexta-feira - Foto: Reprodução Instagram Ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB), em vídeo divulgado nesta sexta-feira - Foto: Reprodução Instagram





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Presente no anúncio, o governador Ratinho Junior afirmou que a escolha de Sandro Alex e Rafael Greca garante a continuidade do projeto que colocou o Paraná em destaque nacional nos últimos anos. Segundo ele, a experiência administrativa de Greca e a capacidade de gestão de Sandro Alex formam uma chapa preparada para manter o ritmo de desenvolvimento do Estado.



“Minha responsabilidade é entregar o Paraná em boas mãos. Tenho tranquilidade de dizer que essa dupla reúne competência, sensibilidade e experiência para acelerar ainda mais as transformações que estamos vivendo”, afirmou.

O governador também ressaltou a importância da entrada do MDB na coligação, que agora conta com sete legendas, e agradeceu a Greca por aceitar compor a chapa. “O Paraná precisa estar unido para que tudo o que conquistamos não seja desperdiçado. Agradeço ao MDB por construir esse caminho conosco e ao Rafael Greca pela grandeza de colocar sua trajetória a serviço desse projeto”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente estadual do MDB, deputado federal Sérgio Souza, afirmou que a decisão de integrar a chapa foi construída após diálogo interno e representa o compromisso do partido com a continuidade do desenvolvimento do Paraná. “O MDB é um partido do diálogo e da construção de pontes. Entendemos que Sandro Alex é o nome preparado para dar continuidade a esse trabalho ao lado de Rafael Greca. A partir de agora vamos trabalhar juntos para eleger essa chapa”, declarou.



TRAJETÓRIA

Aos 70 anos, Rafael Greca possui uma extensa trajetória na vida pública. Ele comandou a capital paranaense em três ocasiões, sendo eleito prefeito pela primeira vez em 1992 e retornando ao cargo com as vitórias nos pleitos de 2016 e 2020. Além do Executivo municipal, Greca construiu carreira no Legislativo como vereador, deputado estadual constituinte e deputado federal, tendo também atuado no cenário nacional como ministro do Esporte e Turismo durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.