Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
MUDANÇA DE ROTA

Greca confirma retirada de pré-candidatura ao governo do PR e será vice de Sandro Alex

Decisão foi oficializada nesta sexta-feira (31) nas redes sociais pelos dois políticos

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 16:24:37 Editado em 31.07.2026, 16:39:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Greca confirma retirada de pré-candidatura ao governo do PR e será vice de Sandro Alex
Autor Greca e Sandro Alex durante coletiva - Foto: Divulgação/PSD

O ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB), anunciou nesta sexta-feira (31) que não disputará o cargo de governador do Paraná nas eleições de 2026. Em uma mudança de rota política, Greca confirmou que integrará a chapa majoritária como candidato a vice-governador na composição liderada por Sandro Alex (PSD). A decisão foi oficializada em uma postagem nas redes sociais, que foi compartilhada pelos dois políticos. A aliança foi costurara pelo atual governador do estado, Ratinho Junior (PSD).

-LEIA MAIS: MDB de Apucarana declara apoio à reeleição do deputado estadual Anibelli Neto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um vídeo no Instagram mostra Sandro Alex e Greca ao telefone. "Vamos juntos? Trabalhar pelo Paraná?", pergunta o candidato do PSD. Greca responde: "Você sabe que eu jamais deixaria o nosso Estado se perder a interesses alheios à nossa história e ao nosso povo. Meu ideal paranista é muito maior do que qualquer ego", confirmando a especulação de aliança entre MDB e PSD no Paraná.

O recuo encerra um projeto político iniciado no começo deste ano, quando Greca deixou o PSD e assinou sua filiação ao MDB com o objetivo exclusivo de lançar seu nome ao governo estadual. Para se dedicar integralmente à disputa eleitoral de 2026, ele também havia deixado o cargo de secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável, o qual ocupava na gestão de Ratinho Junior. Em entrevista ao TNOnline, ele garantiu que não aceitaria ser vice. No entanto, nesta sexta-feira, confirmou que mudou de ideia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Sandro Alex, a definição representa mais um passo na construção de uma candidatura ampla para dar continuidade ao projeto de desenvolvimento do Estado. “Rafael Greca reúne experiência administrativa e profundo conhecimento do Paraná. Sua chegada fortalece ainda mais esse projeto coletivo de continuidade. Vamos demonstrar ao longo da campanha que a união em torno desse projeto representa uma oportunidade única para o Estado continuar crescendo com velocidade”, afirmou.

O pré-candidato do PSD também destacou que a chegada do ex-prefeito de Curitiba agrega experiência administrativa e visão estratégica à construção do plano de governo. Segundo Sandro, Greca terá papel ativo na elaboração das propostas e na condução de um eventual futuro governo. “O Rafael conhece profundamente a gestão pública e ajudará a ampliar um projeto que já vem transformando o Paraná. Vamos somar experiências para fazer o Estado avançar ainda mais”, acrescentou.

Ao falar sobre o aceite ao convite para integrar a chapa, Greca disse acreditar na continuidade do ciclo de desenvolvimento vivido pelo Paraná. “O Paraná vive um momento extraordinário e tem um projeto consistente para o futuro. Quero colocar minha experiência a serviço desse plano de governo e ajudar a construir um Estado ainda mais forte e mais justo para todos os paranaenses”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com ele, a aliança reúne renovação política e conhecimento administrativo em torno de um mesmo projeto de Estado. “O Sandro representa uma nova geração de líderes públicos e terá em mim um parceiro para ajudar a planejar o futuro do Paraná. Estamos unidos para fortalecer um projeto que deu certo e que ainda pode fazer muito mais pelos paranaenses”, declarou.


Greca confirma retirada de pré-candidatura ao governo do PR e será vice de Sandro Alex
AutorEx-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB), em vídeo divulgado nesta sexta-feira - Foto: Reprodução Instagram


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Presente no anúncio, o governador Ratinho Junior afirmou que a escolha de Sandro Alex e Rafael Greca garante a continuidade do projeto que colocou o Paraná em destaque nacional nos últimos anos. Segundo ele, a experiência administrativa de Greca e a capacidade de gestão de Sandro Alex formam uma chapa preparada para manter o ritmo de desenvolvimento do Estado.

“Minha responsabilidade é entregar o Paraná em boas mãos. Tenho tranquilidade de dizer que essa dupla reúne competência, sensibilidade e experiência para acelerar ainda mais as transformações que estamos vivendo”, afirmou.

O governador também ressaltou a importância da entrada do MDB na coligação, que agora conta com sete legendas, e agradeceu a Greca por aceitar compor a chapa. “O Paraná precisa estar unido para que tudo o que conquistamos não seja desperdiçado. Agradeço ao MDB por construir esse caminho conosco e ao Rafael Greca pela grandeza de colocar sua trajetória a serviço desse projeto”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente estadual do MDB, deputado federal Sérgio Souza, afirmou que a decisão de integrar a chapa foi construída após diálogo interno e representa o compromisso do partido com a continuidade do desenvolvimento do Paraná. “O MDB é um partido do diálogo e da construção de pontes. Entendemos que Sandro Alex é o nome preparado para dar continuidade a esse trabalho ao lado de Rafael Greca. A partir de agora vamos trabalhar juntos para eleger essa chapa”, declarou.

TRAJETÓRIA

Aos 70 anos, Rafael Greca possui uma extensa trajetória na vida pública. Ele comandou a capital paranaense em três ocasiões, sendo eleito prefeito pela primeira vez em 1992 e retornando ao cargo com as vitórias nos pleitos de 2016 e 2020. Além do Executivo municipal, Greca construiu carreira no Legislativo como vereador, deputado estadual constituinte e deputado federal, tendo também atuado no cenário nacional como ministro do Esporte e Turismo durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições 2026 MDB política Paraná PSD Rafael Greca Sandro Alex
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV