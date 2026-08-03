Confirmado candidato, Sandro Alex defende "estabilidade" no Paraná

O candidato ao Governo do Paraná pelo PSD, Sandro Alex, afirmou nesta segunda-feira (3), em entrevista ao SBT News, que pretende manter no Estado um ambiente de estabilidade institucional e diálogo entre diferentes setores da sociedade como estratégia para atrair investimentos e garantir a continuidade do desenvolvimento econômico.

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Segundo Sandro, o modelo foi construído ao longo da gestão de Ratinho Junior (PSD) e deverá ser preservado. "Eu não sou candidato ao Governo do Paraná para ter como plataforma destruir um partido. Quero ser governador para melhorar a vida das pessoas, transformar o Estado e servir à população paranaense. No Governo do Paraná temos a obrigação de cuidar das pessoas", afirmou.

De acordo com Sandro, foi justamente esse ambiente de estabilidade que permitiu ao Paraná manter o ritmo de crescimento durante governos federais de diferentes orientações políticas. "Não deixamos que as brigas comprometessem o andamento dos investimentos no Estado. O investidor não quer ir para um estado que esteja em guerra, que esteja com ódio, que seja um estado de destruição”, complementou.

Sandro citou ainda como exemplos desse ambiente a continuidade dos grandes programas de infraestrutura, a expansão do Porto de Paranaguá, o programa de concessões rodoviárias e a atração de cerca de R$ 400 bilhões em investimentos privados ao longo da atual gestão. “Com isso atingimos o terceiro maior volume de empregos formal desse semestre, de acordo com o Caged. Onde tem paz tem emprego”, afirmou.

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O candidato também relacionou esse modelo de governança à composição da chapa majoritária com o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB), anunciada há poucos dias. Segundo ele, a construção da aliança ocorreu por meio do diálogo entre lideranças que participaram da gestão Ratinho Junior e compartilham o mesmo projeto.



"Nós construímos uma aliança com o Rafael Greca com diálogo. Bons políticos dialogam. Nós temos o mesmo objetivo, o mesmo pensamento e trabalhamos juntos no governo Ratinho Junior", disse. ”Ele, como urbanista, e eu, como construtor, vamos dar continuidade a esse renascimento do Paraná. Vamos fazer a mesma construção que o governador Ratinho fez com o seu vice, Darci Piana. Um ajudou o outro e os dois transformaram o Estado."

Da Assessoria