Até agora, Arapongas tem três candidatos confirmados à Assembleia do Paraná

Até o momento, três nomes de Arapongas (PR) tiveram suas candidaturas confirmadas em convenções partidárias para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) nas eleições de outubro. O prazo legal para que as agremiações realizem os encontros oficiais e formalizem seus concorrentes segue aberto até o dia 5 de agosto.

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Entre os nomes confirmados pelo PSD está o ex-prefeito de Arapongas e ex-superintendente de Apoio aos Municípios da Casa Civil do Paraná, Sergio Onofre, que concorre ao cargo de deputado estadual pela primeira vez. A oficialização ocorreu durante a convenção estadual do partido, realizada no último sábado (25), em Curitiba, em evento que reuniu lideranças de todo o estado e contou com a presença do governador Ratinho Junior.

Segundo Sergio, o principal objetivo da candidatura é ampliar a influência política da região junto ao governo estadual. "O objetivo maior é fortalecer o norte do Paraná com uma bancada forte. Nós precisamos ter mais deputados aqui na nossa região para nos representar junto ao governador. Politicamente, tem que ter representatividade. Lugar que não tem representatividade não tem obra", ressalta o candidato.

No mesmo ato partidário, o PSD também confirmou a candidatura do deputado estadual Pedro Paulo Bazana, que disputará a reeleição para a Alep. Na ocasião, Bazana afirmou que a homologação representa um passo importante em sua trajetória política, "construída com responsabilidade, diálogo e compromisso com os municípios do Paraná, com a educação especializada e com as pessoas com deficiência".

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Pelo partido Missão, a candidata confirmada é a professora Aline Franzon. A convenção estadual da sigla foi realizada em 22 de julho, em Curitiba. O Missão teve sua criação aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2025 e mantém ligação com o Movimento Brasil Livre (MBL). Aline disse que foi convidada pelo diretório do partido. "Quando me convidaram, pensei em recusar. Pois eu não sou da politica, eu apenas acompanhava, mas conversando com meu marido chegamos a conclusão que eu deveria aceitar sim. Afinal, se não entrar ninguém com vontade de mudar, nada nunca vai mudar. E a porcentagem de mulheres na política é muito menor que a porcentagem de mulheres na população, e isso não reflete a estrutura da sociedade. Nós precisamos de mais mulheres e mais mulheres que digam sim", explicou.

Calendário

O próximo passo após as convenções é realizar o registro dos nomes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que deve ser feito até o dia 15 de agosto. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia seguinte.

Nas eleições deste ano, em 4 de outubro, os brasileiros vão votar para presidente, governador, Senado (duas vagas por estado), deputado federal e deputado estadual.