Alvaro Dias anuncia que não será candidato ao Senado

Ex-parlamentar liderava as pesquisas de intenção de voto, mas apontou falta de consenso como justificativa para a desistência

O ex-senador Alvaro Dias (MDB) divulgou nesta segunda-feira (03) uma carta aberta para anunciar que está fora da disputa por uma cadeira no Senado nas próximas eleições. O político abriu mão da candidatura alegando falta de consenso dentro do grupo do governado Ratinho Junior (PSD), mesmo aparecendo como favorito nas pesquisas de opinião. Até este domingo (2) a candidatura dele era dada como certa.

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No texto, o ex-parlamentar explica que o apoio popular não foi suficiente para superar os obstáculos das alianças partidárias. "Mas também aprendi que nenhuma candidatura se sustenta apenas na vontade de um homem ou da opinião pública. Na política atual, prevalecem os arranjos, as composições e a vontade dos políticos", declarou.

A decisão foi motivada diretamente pela falta de espaço na base aliada do Executivo estadual. Alvaro Dias detalhou a barreira que encontrou nas negociações: "Infelizmente, compreendi que hoje não existem, dentro do grupo político liderado pelo governador, as condições necessárias para construir essa unidade que eu tanto almejei, também em torno do meu nome".

Para evitar rachas na base, o ex-senador afirmou que não forçará uma candidatura avulsa ou dissidente, preservando seu histórico político. "E eu jamais aceitarei ser motivo de divisão, ainda mais nessa altura da minha história. Nunca coloquei um projeto pessoal acima de um projeto coletivo. Não fiz isso no passado e por isso também não o farei agora", enfatizou.

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Apesar da liderança nas pesquisas, que ele classificou como uma honra e o reconhecimento de uma vida dedicada ao serviço público, o documento destaca que a saída de cena ocorre de forma pacífica e calculada. Dias garantiu que toma a atitude "com serenidade, sem qualquer sentimento de mágoa, ressentimento ou revolta".

O ex-senador prometeu continuar acompanhando os rumos do Estado e do país, oferecendo sua experiência quando requisitado, mas sinalizou que, neste ciclo, seu foco será o âmbito privado. "Por isso escolho ficar mais próximo das pessoas que me querem perto, da minha família, amigos e apoiadores de sempre", finalizou.

Veja a nota na íntegra

"Meus amigos e minhas amigas, Ao longo da minha travessia na vida pública, aprendi que as maiores vitórias não são os cargos que ocupamos, mas a confiança que conquistamos das pessoas.

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Nos últimos meses, acompanhei com humildade as manifestações de apoio reveladas por pesquisas de opinião mostrando meu nome em primeiro lugar, com significativa vantagem sob os demais candidatos, e isso muito me honra.

Não interpreto esses números como um prêmio pessoal, mas sim como o reconhecimento de uma história construída com trabalho, dedicação e compromisso com a nossa gente. Confesso que esse apoio despertou em mim uma profunda reflexão. Afinal, quem dedicou uma vida toda ao serviço público nunca deixa de sentir o chamado para continuar contribuindo.

Por isso respondi ao chamado. Mas também aprendi que nenhuma candidatura se sustenta apenas na vontade de um homem ou da opinião pública. Na política atual, prevalecem os arranjos, as composições e a vontade dos políticos.

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Infelizmente, compreendi que hoje não existem, dentro do grupo político liderado pelo governador, as condições necessárias para construir essa unidade que eu tanto almejei, também em torno do meu nome.

E eu jamais aceitarei ser motivo de divisão, ainda mais nessa altura da minha história. Nunca coloquei um projeto pessoal acima de um projeto coletivo. Não fiz isso no passado e por isso também não o farei agora.

Portanto, essa é uma decisão que talvez decepcione alguns amigos, mas que considero a mais correta diante das circunstâncias: não serei candidato.

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Faço essa escolha com serenidade, sem qualquer sentimento de mágoa, ressentimento ou revolta. A política é feita de ciclos, e a grandeza de quem a exerce está justamente em saber reconhecer o momento de avançar e o momento de recuar. Saio desta decisão com a consciência tranquila. Minha história foi escrita ao lado da população, nas urnas, nas ruas e nas realizações que tivemos a oportunidade de construir juntos.

Continuarei acompanhando os destinos da nossa gente, do nosso Estado e do nosso país. Continuarei oferecendo minha experiência sempre que ela puder ser útil, sempre que requisitada, opinando quando for chamado, apoiando boas ideias e defendendo aquilo em que sempre acreditei.

Quero agradecer, de coração, a cada cidadão que manifestou confiança no meu nome. Esse gesto ficará para sempre guardado na minha memória e na minha história. Na política somos passageiros. Os mandatos passam. Mas os valores permanecem e eu não estou disposto a negociar os meus.

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Por isso escolho ficar mais próximo das pessoas que me querem perto, da minha família, amigos e apoiadores de sempre.

Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe cada família e continue iluminando os caminhos da nossa gente.

Curitiba, 03 de agosto de 2026.

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ALVARO DIAS"



