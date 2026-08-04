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Alexandre Curi e Cristina Graeml serão candidatos ao Senado na chapa de Sandro Alex

Coligação capitaneada pelo PSD até o momento tem os apoios declarados de MDB, Republicanos e as federações União Progressista e PSDB-Cidadania

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 18:13:22 Editado em 04.08.2026, 18:13:16
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Alexandre Curi e Cristina Graeml serão candidatos ao Senado na chapa de Sandro Alex
Autor Ratinho, Sandro Alex, Cristina e Curi - Foto: Divulgação

Alexandre Curi (Republicanos) e Cristina Graeml (PSD) serão os candidatos ao Senado na chapa formada por Sandro Alex e Rafael Greca. A definição da indicação da jornalista aconteceu nesta terça-feira (4) e foi anunciada em uma coletiva de imprensa em Curitiba. A candidata se filiou ao PSD em abril deste ano e é vista como uma nova liderança da política paranaense.

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De acordo com Sandro Alex, Cristina Graeml é uma das maiores lideranças femininas do Paraná e terá respaldo de toda a sigla para continuar apresentando suas propostas. “Esse é um dia simbólico porque representa o fechamento da chapa. Nós temos o time de mulheres mais fortes do Paraná caminhando conosco, e ela simboliza isso. Estamos unidos e em paz”, afirmou.

“Também fechamos a aliança em torno do nome do Alexandre Curi em uma linda convenção na segunda-feira com mais de 300 prefeitos e agora os dois serão nossos representantes no Senado. São alianças que ajudaram muito nos últimos anos. Nosso time tá montado sob a liderança de Ratinho Júnior”, complementou.

Já Cristina Graeml agradeceu o apoio do governador Ratinho Júnior e de todo o PSD e os partidos aliados. “Tenho muito orgulho de ter sido acolhida por um time que fez muito pelo Paraná. Alexandre Curi será o maior municipalista do Senado e eu vou defender meus valores em Brasília. Esse time caminha junto. A missão tá colocada e tenho certeza de que podemos resgatar o elo entre Paraná e o Senado que em algum momento foi perdido”, afirmou.

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O governador Ratinho Júnior destacou que Cristina Graeml causou um frisson na política paranaense nos últimos anos e que agora vai caminhar junto com o time do PSD. “É uma alegria anunciar o fechamento da chapa com a consolidação do nome da Cristina Graeml, que nos dá alegria de representar suas virtudes nessas eleições. Foi uma chapa formada com muito diálogo e boa representatividade”, afirmou.

“O que nos une são valores: liberdade de imprensa, propriedade privada, defesa da família e olhar social de proteção das mulheres, jovens, terceira idade e crianças. Ela e Alexandre Curi são os dois melhores nomes para nos representar em Brasília”, disse o governador.

Alexandre Curi completou que quer ver os paranaenses reconhecerem seus senadores nos próximos anos e por isso defende um projeto mais conectado com as pautas locais. “É uma coligação de partidos muito fortes e que têm prioridade nas políticas públicas. Cristina vem somar a mim na chapa para resgatar o protagonismo do Paraná no Senado. Mais de 60% das pessoas desconhecem o trabalho dos senadores e mais de 70% não conhecem os três nomes que nos representam. Os prefeitos vão voltar a frequentar o Senado”, afirmou.

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A coligação capitaneada pelo PSD até o momento tem os apoios declarados de MDB, Republicanos e as federações União Progressista e PSDB-Cidadania. Ela também reúne o apoio de 75% dos prefeitos do Paraná.

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