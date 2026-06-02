Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Entenda regras

O Corpus Christi, uma celebração da Igreja Católica que exalta a presença de Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia, está marcado para a próxima quinta-feira (4). Este ano, o calendário de feriados do governo federal define a data como ponto facultativo, assim como a sexta-feira (5). Contudo, alguns municípios optam por considerar a celebração como feriado.

Nos locais onde o Corpus Christi é ponto facultativo, o governo dispensa a obrigatoriedade do expediente nas repartições públicas. A decisão de liberar os servidores, no entanto, cabe aos dirigentes dos órgãos. Já nas empresas privadas, os funcionários, incluindo estagiários e terceirizados, podem trabalhar normalmente, com a folga dependendo de acordos internos.

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A lei federal delega aos municípios e aos estados a decisão sobre esse dia ser feriado ou não. Por isso, enquanto em alguns lugares o comércio, os mercados e as empresas são obrigados a fechar, na cidade vizinha, tudo pode abrir, o que pode gerar certa confusão para as pessoas, conforme explica o advogado trabalhista e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), João Pedro Marsillac.

Nos locais onde o feriado é aplicado, caso as empresas escolham manter o expediente, os funcionários com carteira assinada (CLT) devem receber o dobro da remuneração paga. A quebra desse pagamento adicional pode resultar em ações trabalhistas contra a empresa. "Nesse caso, o próprio judiciário vai analisar a validade disso e, caso realmente a empresa esteja incorreta, e tenha subtraído dos empregados esse pagamento adicional, a empresa será condenada a indenizar por essas horas que não foram pagas. Ainda existe a possibilidade de os empregados fazerem uma reclamação via seu sindicato ou até para o Ministério do Trabalho", disse Marsillac.

Os estagiários também podem trabalhar em feriados, mas não recebem nenhum tipo de compensação salarial. Apesar disso, a Lei do Estágio determina que um empregado deve supervisionar as atividades do funcionário. "Se ele [o supervisor] estiver de folga, o estagiário não poderia trabalhar, pois retira-se aí a função pedagógica do estágio," explicou João Marsillac.

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Os trabalhadores nas modalidades de pessoa jurídica (PJ) e Microempreendedor Individual (MEI) também não possuem nenhuma restrição para trabalhar nos feriados, visto que são prestadores de serviço, não empregados.

Capitais onde o dia de Corpus Christi é considerado feriado:

Aracajú (SE)

Belo Horizonte (MG)

Boa Vista (RR)

Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Fortaleza (CE)

Goiânia (GO)

Macapá (AP)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Natal (RN)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

São Luiz (MA)

São Paulo (SP)

Teresina (PI)

Vitória (ES)

Locais onde a celebração católica é ponto facultativo:

Belém (PA)

João Pessoa (PB)

Palmas (TO)

Porto Velho (RO)

Porto Alegre (RS)

Rio Branco (AC)

O governo de Pernambuco alterou oficialmente o ponto facultativo de Corpus Christi para o dia 23 de junho, véspera de São João.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior

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Com informações da Agência Brasil