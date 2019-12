O encerramento das atividades do Projeto de Socialização, da Edhucca, aconteceu na última terça-feira, dia 3, e foi marcado por momentos encantadores.

Crianças e adolescentes se dedicaram durante os ensaios e conseguiram emocionar o público, formado por familiares e amigos, com a apresentação do espetáculo “O Rei Leão”. A apresentação aconteceu no palco do Cine Teatro Fênix.