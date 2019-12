Aberta a temporada de panetones especiais da Edhucca; encomende o seu

A temporada de panetones da Edhucca já começou. O Espaço Gourmet preparou diversas opções para agradar os mais diferentes paladares. No cardápio tem desde panetones com massa tradicional com frutas cristalizadas, a chocotones e opções mais elaboradas, como trufados.





Confira o cardápio e encomende o seu!

Chocotone trufado – R$ 50,00

Massa com gotas de chocolate ao leite, recheado com ganache de chocolate blend (1 kg). Acompanha embalagem de acetato com base dourada.



Leite ninho e avelã – R$ 55,00

Massa com gotas de chocolate ao leite, recheada com creme de avelã e brigadeiro de leite ninho (1 kg). Acompanha embalagem de acetato com base dourada.



Doce de leite e nozes – R$60,00

Massa tradicional com frutas cristalizadas, recheada com doce de leite, ganache de chocolate branco e nozes (1 kg). Acompanha embalagem deacetado com base dourada.



Tradicional – R$ 10,00

Panetone feito com massa tradicional recheada com frutas cristalizadas e uva passa (500 gramas).



Chocotone – R$ 10,00

Chocotone feito com massa recheada com gotas de chocolate ao leite (500 gramas).



Chocolate branco – R$ 20,00

Panetone com cobertura de chocolate branco, massa recheada com frutas cristalizadas e uvas passas com cobertura de ganache de chocolate branco (600 gramas). Acompanha caixa decorativa.



*Disponível também na versão mini (125 gramas) - R$ 10,00



*Sacola opcional (R$ 3,00)



Chocotone blend – R$ 20,00

Chocotone com cobertura de chocolate blend, massa recheada gotas de chocolate com cobertura de ganache de chocolate blend (600 gramas). Acompanha caixa decorativa.

*Disponível também na versão mini (125 gramas) R$10,00



*Sacola opcional (R$ 3,00)



Panetone e chocotone (mini) – R$ 7,00

Mini Panetones e Chocotones com cobertura de chocolate e faixa decorativa (125 gramas).





Encomendas|(43)3423-1488 Rua Oswaldo Cruz, 285, Centro, Apucarana