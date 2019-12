Encomende seu bolo de aniversário com a cozinha da Edhucca

A cozinha da Edhucca também tem o seu lado doce, com geleias e, em especial, bolos. A especialidade é o formato ‘naked cake’, o famoso bolo pelado. A iguaria pode ser encomendada para festas, aniversários e também como sobremesa para o dia a dia.





São várias opções de bolos com ingredientes de qualidade e fresquinhos. Os bolos são feitos por colaboradores e voluntários da cozinha da Edhucca.



No cardápio, morango com suspiro, coco com abacaxi, prestígio, nozes, nozes e damasco, floresta negra, morango com chocolate e ameixa e doce de leite.



Toda a renda obtida com a venda das iguarias é revertida para as ações sociais da Edhucca, que atende cerca de 180 crianças e adolescentes com atividades que visam o desenvolvimento do ser humano.





Confira o nosso cardápio!



Naked Cake decorados com fores naturais





Sabores:



Morango com suspiro



Bolo de baunilha com três camadas de creme de leite, com leite condensado, morangos frescos e suspiros. R$ 24,90/Kg





Coco com abacaxi

Bolo de baunilha com três camadas de creme de leite com leite condensado, coco e abacaxi em calda. R$ 28,90/Kg





Bolo Prestígio



Bolo de chocolate com três camadas de leite condensado e coco. R$ 28,90/Kg





Bolo de Nozes



Bolo de baunilha com três camadas de creme de leite, doce de leite e nozes. R$ 35,90/kg





Nozes e Damasco



Bolo de baunilha com duas camadas de creme de leite, doce de leite e nozes e uma camada de geleia de damasco. R$ 40,90/Kg





Floresta Negra



Bolo de chocolate com três camadas de creme de leite, leite condensado e cerejas. R$ 35,90/Kg





Morango com Chocolate



Bolo de chocolate com três camadas de brigadeiro e morangos frescos. R$ 28,90/Kg







Ameixa e Doce de Leite



Bolo de baunilha com três camadas de creme de leite, doce de leite e ameixas pretas. R$ 28,90/Kg





Encomendas pelo telefone (43) 3423-1488