Zurich Airport arremata leilão de relicitação de aeroporto no RN por R$ 320 mi; ágio é de 41%

A Zurich Airport AG foi a vencedora do leilão de relicitação do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (ASGA), localizado no Rio Grande do Norte. A oferta ganhadora foi de R$ 320.000.012,00, representando um ágio de 41%. O certame promovido nesta sexta-feira, 19, na sede da B3 em São Paulo, é o primeiro realizado pela atual gestão federal.

O leilão foi disputado entre a empresa ganhadora e a NK 230 Empreendimentos e Participações. O segundo maior lance foi de R$ 320.000.011,00.

O lance mínimo estipulado era de R$ 226,9 milhões e o novo contrato de concessão terá duração de 30 anos. Os valores projetados para o contrato contemplam uma receita estimada para toda a concessão de R$ 1,32 bilhão.

A relicitação ocorreu após a operadora Inframérica Concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante devolver voluntariamente a concessão para o poder público em 2020.

Situado no município de São Gonçalo do Amarante, o ASGA está a 18 quilômetros do Porto de Natal e a 30 quilômetros do centro da capital potiguar. O terminal foi o primeiro do País a ser concedido à iniciativa privada, em 2011.