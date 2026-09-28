Zuckerberg anuncia nova divisão de IA na Meta voltada a clientes corporativos

A Meta está criando uma nova divisão voltada a oferecer ferramentas de inteligência artificial (IA) a empresas, anunciou nesta segunda-feira o CEO da companhia, Mark Zuckerberg. A iniciativa, chamada Meta Enterprise Platform, reunirá modelos, agentes e outros produtos de IA da gigante de tecnologia para clientes corporativos.

Em publicação no Threads, Zuckerberg anunciou que a plataforma aproveitará vantagens da Meta como "modelos avançados, agentes líderes, infraestrutura em larga escala" e anos de trabalho com empresas. Inicialmente, a companhia pretende levar às empresas e desenvolvedores seu conjunto de tecnologias, incluindo Muse Agent, Meta Business Agent, Muse API e Muse Code.

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A nova operação será comandada por Chirantan "CJ" Desai, que assumirá o cargo de diretor da Meta Enterprise Platform e responderá diretamente a Zuckerberg. Desai chega da MongoDB, onde ocupava os cargos de CEO e presidente. Antes disso, trabalhou por quase oito anos na ServiceNow, inclusive como presidente e diretor de operações.

"Estamos começando o próximo grande pilar do nosso negócio", afirmou Zuckerberg. Segundo ele, a Meta acredita que a superinteligência criará "novas oportunidades significativas" para pessoas e empresas.

A iniciativa também amplia os esforços da Meta para obter retorno dos elevados investimentos em IA. Segundo o Wall Street Journal, a companhia deve gastar mais de US$ 100 bilhões apenas neste ano em infraestrutura para a tecnologia.