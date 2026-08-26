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Zoom supera expectativas no 2º trimestre, mas decepciona em guidance para trimestre atual

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A receita do segundo trimestre da empresa de videoconferência Zoom Communications aumentou, à medida que seu negócio empresarial registrou o crescimento mais forte em anos, afirmou a companhia ao divulgar seus resultados trimestrais na noite de terça-feira, 25. No entanto, seu guidance para o trimestre atual ficou aquém da previsão de Wall Street.

O lucro do segundo trimestre da Zoom foi de US$ 1,54 bilhão, ou US$ 5,15 por ação, em comparação com US$ 358,6 milhões, ou US$ 1,16 por ação, no ano anterior.

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O lucro ajustado por ação foi de US$ 1,55, acima das estimativas de US$ 1,48 por ação dos analistas consultados pela FactSet. A receita aumentou 4,9% ano a ano, para US$ 1,28 bilhão, também acima da previsão de US$ 1,27 bilhão.

A receita empresarial avançou 7,8%, para US$ 787,5 milhões, marcando sua taxa de crescimento mais forte em três anos, disse o CEO Eric Yuan. Ele destacou a forte adoção do agente virtual de inteligência artificial (IA) da empresa, que viu seu número de clientes mais que triplicar ano a ano.

Para o ano completo, a Zoom agora projeta um lucro ajustado por ação de US$ 6,08 a US$ 6,12, acima de sua previsão anterior de US$ 5,96 a US$ 6 por ação.

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Para o terceiro trimestre, a empresa projeta um lucro ajustado por ação de US$ 1,46 a US$ 1,48 e uma receita de cerca de US$ 1,28 bilhão. Os analistas esperam um lucro ajustado de US$ 1,50 por ação e receita de US$ 1,28 bilhão. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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2º TRIMESTRE balanço ZOOM
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