Zona do euro: vendas no varejo sobem 0,2% em maio ante abril, como previsto

As vendas no varejo da zona do euro subiram 0,2% em maio ante abril, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira, 6, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado ficou em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco tiveram expansão de 1,6% em maio. Os dados das vendas de abril foram revisados, passando a mostrar queda de 0,3% ante março e ganho anual de 0,9%.