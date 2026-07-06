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ECONOMIA

Zona do euro: vendas no varejo sobem 0,2% em maio ante abril, como previsto

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 07:16:00 Editado em 06.07.2026, 07:22:57
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As vendas no varejo da zona do euro subiram 0,2% em maio ante abril, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira, 6, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado ficou em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco tiveram expansão de 1,6% em maio. Os dados das vendas de abril foram revisados, passando a mostrar queda de 0,3% ante março e ganho anual de 0,9%.

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