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ECONOMIA

Zona do euro: vendas no varejo recuam em julho ante junho e contrariam previsão de alta

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Patricia Lara

São Paulo, 04/09/2026 - As vendas no varejo da zona do euro recuaram 0,6% em julho ante junho , segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,4% no período.

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Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco aumentaram 0,6% em julho.

Os dados das vendas de junho foram revisados em alta, passando a mostrar aumento de 0,2% ante maio e ganho anual de 1,4%.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

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