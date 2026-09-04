Zona do euro: vendas no varejo recuam em julho ante junho e contrariam previsão de alta
Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Por Patricia Lara
São Paulo, 04/09/2026 - As vendas no varejo da zona do euro recuaram 0,6% em julho ante junho , segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,4% no período.
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Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco aumentaram 0,6% em julho.
Os dados das vendas de junho foram revisados em alta, passando a mostrar aumento de 0,2% ante maio e ganho anual de 1,4%.
Contato: patricia.andrioli@estadao.com
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