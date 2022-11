Zona do euro tem déficit comercial de  34,4 bilhões em setembro

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

A zona do euro registrou um déficit comercial de 34,4 bilhões de euros em setembro, com o aumento das importações devido aos altos custos de energia, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 15, pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia.

O déficit comercial da zona do euro em setembro reverte o superávit de 6,7 bilhões de euros no mesmo período do ano passado, disse o Eurostat. Houve, porém, queda em relação ao déficit recorde de agosto, de 47,3 bilhões de euros.

O déficit foi impulsionado por um salto nas importações, que aumentaram 44,5% no ano para 294,0 bilhões de euros. As exportações também aumentaram, embora a um ritmo mais lento de 23,6%, para 259,6 bilhões de euros.

Em uma base mensal, as exportações da zona do euro aumentaram 1,6% com ajuste sazonal, enquanto as importações diminuíram 2,0%.

Os dados para a UE mostraram que o déficit comercial de energia aumentou para 491,4 bilhões de euros nos primeiros nove meses do ano, em comparação com um déficit de 179,6 bilhões de euros no mesmo período do ano passado, ressaltando os custos mais elevados da energia importada desde a eclosão da guerra na Ucrânia.