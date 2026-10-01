Zona do euro: taxa de desemprego se mantém em 6,4% em agosto, como previsto

A taxa de desemprego na zona do euro permaneceu em 6,4% em agosto, inalterada em relação a julho, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 1, pela agência de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado veio em linha com a projeção de analistas consultados pela FactSet. A Eurostat estima que havia 11,357 milhões de desempregados na zona do euro em agosto. Em relação a julho, o número de pessoas sem trabalho na região aumentou 26 mil.