Zona do euro: taxa de desemprego fica estável em 6,3% em junho
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 07:46:00 Editado em 30.07.2026, 07:52:57
A taxa de desemprego da zona do euro permaneceu em 6,3% em junho, repetindo o nível de maio, segundo dados com ajuste sazonal divulgados nesta quinta-feira (30) pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 6,2%.
O dado de maio foi revisado para cima, de 6,2% originalmente para 6,3%.
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A Eurostat estima que havia 11,130 milhões de desempregados na zona do euro em junho. Em relação a maio, o número de pessoas sem trabalho na região aumentou em 71 mil.