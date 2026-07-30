Zona do euro: taxa de desemprego fica estável em 6,3% em junho

A taxa de desemprego da zona do euro permaneceu em 6,3% em junho, repetindo o nível de maio, segundo dados com ajuste sazonal divulgados nesta quinta-feira (30) pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 6,2%.

O dado de maio foi revisado para cima, de 6,2% originalmente para 6,3%.

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A Eurostat estima que havia 11,130 milhões de desempregados na zona do euro em junho. Em relação a maio, o número de pessoas sem trabalho na região aumentou em 71 mil.