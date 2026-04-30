Zona do euro: taxa de desemprego cai a 6,2% em março, como previsto
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 07:30:00 Editado em 30.04.2026, 07:42:29
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
A taxa de desemprego da zona do euro caiu para 6,2% em março, ante 6,3% em fevereiro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quinta-feira, 30, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.
O resultado de março veio em linha com a previsão de analistas compilados pela FactSet. O dado de fevereiro foi revisado para cima, de 6,2% originalmente.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
A Eurostat calcula que havia 10,984 milhões de desempregados na zona do euro em março. Em relação a fevereiro, o número de pessoas sem emprego na região teve queda de 63 mil.
Últimas em Economia
publicidade
Mais lidas no TNOnline
publicidade