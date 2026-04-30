Zona do euro: taxa de desemprego cai a 6,2% em março, como previsto

A taxa de desemprego da zona do euro caiu para 6,2% em março, ante 6,3% em fevereiro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quinta-feira, 30, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado de março veio em linha com a previsão de analistas compilados pela FactSet. O dado de fevereiro foi revisado para cima, de 6,2% originalmente.

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A Eurostat calcula que havia 10,984 milhões de desempregados na zona do euro em março. Em relação a fevereiro, o número de pessoas sem emprego na região teve queda de 63 mil.