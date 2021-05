Zona do euro: taxa anual de inflação acelera para 1,6% em abril

Continua após publicidade

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 1,6% em abril ante igual mês do ano passado, ganhando força ante o acréscimo anual de 1,3% verificado em março, segundo revisão divulgada nesta quarta-feira pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado confirmou a estimativa preliminar e veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Apenas o núcleo do CPI do bloco, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve ganho anual de 0,7% em abril, um pouco menor do que o aumento de 0,8% originalmente estimado. Em relação a março, o núcleo do índice subiu 0,5% no último mês. Fonte: Dow Jones Newswires.