Zona do euro: produção industrial sobe 0,1% em abril ante março, como previsto
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 07:29:00 Editado em 15.06.2026, 07:36:08
A produção industrial na zona do euro subiu 0,1% em abril ante março, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 15, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. Na comparação anual, a produção do bloco avançou 0,3% em abril. A Eurostat revisou os dados de produção industrial de março, que passaram a mostrar alta mensal de 0,4% e queda anual de 2,8%.