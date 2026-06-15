Zona do euro: produção industrial sobe 0,1% em abril ante março, como previsto

A produção industrial na zona do euro subiu 0,1% em abril ante março, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 15, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. Na comparação anual, a produção do bloco avançou 0,3% em abril. A Eurostat revisou os dados de produção industrial de março, que passaram a mostrar alta mensal de 0,4% e queda anual de 2,8%.