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Zona do euro: produção industrial sobe 0,1% em abril ante março, como previsto

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 07:29:00 Editado em 15.06.2026, 07:36:08
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A produção industrial na zona do euro subiu 0,1% em abril ante março, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 15, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. Na comparação anual, a produção do bloco avançou 0,3% em abril. A Eurostat revisou os dados de produção industrial de março, que passaram a mostrar alta mensal de 0,4% e queda anual de 2,8%.

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