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ECONOMIA

Zona do euro: produção industrial fica estável em junho ante maio

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A produção industrial na zona do euro ficou estável em junho ante maio, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (13) pela Eurostat, a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado veio acima da mediana das estimativas de analistas consultados pela FactSet, que apontava queda de 0,1%. Na comparação anual, a produção do bloco teve alta de 0,1% em junho, também acima da previsão de recuo de 0,5%. A Eurostat revisou os dados de maio: a variação mensal passou a indicar alta de 0,3%, e a anual, queda de 0,1%.

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