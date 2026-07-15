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ECONOMIA

Zona do euro: produção industrial cai 0,2% em maio ante abril

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 15.07.2026, 07:23:00 Editado em 15.07.2026, 07:29:35
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A produção industrial na zona do euro caiu 0,2% em maio ante abril, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 15, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,2%. Na comparação anual, a produção do bloco recuou 1,2% em maio. A Eurostat revisou os dados de produção industrial de abril, que passaram a mostrar alta mensal de 0,3% e ganho anual de 0,4%.

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