Zona do euro: produção industrial cai 0,1% em julho ante junho

A produção industrial na zona do euro caiu 0,1% em julho ante junho, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (16) pela Eurostat, a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1%. Na comparação anual, a produção do bloco ficou estável em julho. A Eurostat revisou os dados de junho: a variação mensal passou a indicar baixa de 0,1%, e a anual, queda de 0,3%.