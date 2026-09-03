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ECONOMIA

Zona do euro: PPI tem alta de 1,6% em agosto ante julho

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de preços ao produtor (PPI, em inglês) da zona do euro subiu 1,6% em julho, ante junho, segundo dados publicados nesta quinta-feira (3) pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da UE (União Europeia). O resultado superou a projeção compilada pela FactSet, que era de 1,3%. Na comparação anual, o índice acelerou a alta de 4,6% em junho para 5,8% em julho.

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