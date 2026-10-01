Zona do euro: PMI industrial sobe a 52,9 em setembro, maior nível em 52 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da zona do euro subiu de 52,7 em agosto para 52,9 em setembro, atingindo o maior nível em 52 meses, segundo dados finais divulgados hoje pela S&P Global. O resultado ficou acima da leitura preliminar e do consenso da FactSet, ambos de 52,7. Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade.