O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro permaneceu em 51,7 em novembro, mesmo nível de outubro, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira (23) pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta para 52,0.

O PMI de serviços diminuiu de 51,4 para 51,2 no período, atingindo o menor nível em cinco meses. Nesse caso, o consenso da FactSet era de avanço para 51,7.

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Já o PMI industrial da zona do euro subiu de 52,7 em outubro para 52,9 em novembro. A projeção da FactSet era de recuo para 52,5.

Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.