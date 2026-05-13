Zona do euro: PIB cresce 0,1% no 1º trimestre ante os três meses anteriores, confirma revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,1% no primeiro trimestre de 2026 em relação aos três meses anteriores, segundo revisão divulgada nesta quarta-feira, 13, pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia (UE). Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 0,8% entre janeiro e março. As variações confirmaram as estimativas preliminares e vieram em linha com as previsões de analistas compiladas pela FactSet.