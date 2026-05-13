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Zona do euro: PIB cresce 0,1% no 1º trimestre ante os três meses anteriores, confirma revisão

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 07:16:00 Editado em 13.05.2026, 07:25:39
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O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,1% no primeiro trimestre de 2026 em relação aos três meses anteriores, segundo revisão divulgada nesta quarta-feira, 13, pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia (UE). Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 0,8% entre janeiro e março. As variações confirmaram as estimativas preliminares e vieram em linha com as previsões de analistas compiladas pela FactSet.

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