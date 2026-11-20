Zona do euro: índice de confiança do consumidor (preliminar) melhora em novembro
Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
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O índice de confiança do consumidor na zona do euro melhorou de -17,9 pontos em outubro para -16,9 em novembro, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 20, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE). O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam recuo a -18 pontos neste mês.