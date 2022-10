Zona do euro: déficit comercial atinge recorde de 47,3 bilhões de euros em agosto

Sergio Caldas (via Agência Estado)

A zona do euro apresentou déficit em sua balança comercial de 47,3 bilhões de euros em agosto, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 14, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. O saldo negativo de agosto é o maior já registrado na série histórica da Eurostat, que teve início em 1999. Em julho, o bloco havia mostrado déficit de 40,5 bilhões de euros, de acordo com número revisado.

Na comparação mensal de agosto, as exportações do bloco subiram 3,5%, mas as importações avançaram em ritmo mais rápido, de 5,5%, também considerando-se ajustes sazonais. No resultado sem ajustes, a zona do euro teve déficit comercial de 50,9 bilhões de euros em agosto, revertendo superávit de 2,8 bilhões de euros do mesmo mês do ano passado, informou a Eurostat.