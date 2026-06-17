Zona do euro: CPI anual acelera a 3,2% em maio e confirma prévia

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A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou para 3,2% em maio, ante 3,0% em abril, segundo a leitura final divulgada nesta quarta-feira, 17, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado confirmou a estimativa preliminar e veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. A taxa, porém, segue bem acima da meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE), de 2%.

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Na comparação mensal, o CPI subiu 0,1% em maio.

O núcleo do CPI, que exclui energia e alimentos, avançou 2,6% na comparação anual em maio, acima da estimativa preliminar, de 2,5%, e também superior ao avanço de 2,2% registrado em abril.