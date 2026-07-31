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Zona do euro: CPI anual acelera a 2,9% em julho e fica em linha com o previsto

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 07:22:00 Editado em 31.07.2026, 07:30:56
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A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou para 2,9% em julho, ante 2,8% em junho, segundo levantamento preliminar divulgado nesta sexta-feira, 31, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado ficou em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet e se afastou ainda mais da meta oficial de 2% do Banco Central Europeu (BCE).

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O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, registrou alta anual de 2,5% em julho, ante 2,4% em junho, também em linha com o consenso da FactSet.

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