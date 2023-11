Zoetis tem alta no lucro líquido a US$ 596 milhões no 3ºTRI, mas abaixo da previsão

A Zoetis registrou lucro líquido de US$ 596 milhões no terceiro trimestre, ou US$ 1,29 por ação diluído. O resultado ficou um pouco abaixo da previsão de US$ 1,36 dos analistas ouvidos pela

. Na comparação com igual trimestre de 2022, porém, houve crescimento de 13% no lucro líquido e de 14% no lucro por ação diluído. A receita da companhia americana, com foco em medicamentos e vacinas para animais de estimação e gado, ficou em US$ 2,15 bilhões, no trimestre mais recente, um crescimento de 7% na comparação anual. Houve ainda alta de 8% no crescimento operacional e 13% no crescimento operacional ajustado para a receita líquida no período, na mesma comparação anual. A Zoetis informou que atualizou sua faixa de guidance para receita em todo o ano de 2023, a entre US$ 8,475 bilhões e US$ 8,550 bilhões, devido ao impacto do câmbio. A expectativa da empresa para crescimento da receita operacional em 2023 deve ficar na faixa entre 6,5% e 7,5%, e o da receita líquida ajustada, de 7,5% a 8,5%. Em seu balanço, a empresa destaca seu crescimento diversificado, com alta na receita de 8% nos EUA e crescimento na receita operacional de 8% no exterior.