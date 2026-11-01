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Zilor: Andre Inserra deixa cargo de CEO após dois anos; sucessão está em andamento

Escrito por Leandro Silveira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Andre Abboud Inserra deixará o cargo de CEO da Zilor, companhia sucroenergética, em 3 de novembro, dois anos após assumir o comando da empresa. O executivo havia sido anunciado como novo CEO em novembro de 2024 e tomou posse em 2 de dezembro daquele ano. O Conselho de Administração conduz o processo de sucessão, e o nome do substituto será informado oportunamente, segundo fato relevante.

A companhia afirmou que a transição está sendo conduzida de forma planejada, com o objetivo de assegurar a continuidade das operações. A empresa não informou o motivo da saída de Inserra nem antecipou uma data para o anúncio do sucessor.

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A Zilor agradeceu ao executivo pelas contribuições durante sua gestão, destacando seu "comprometimento, liderança e dedicação ao desenvolvimento dos negócios e à execução da estratégia" da companhia. O comunicado foi assinado pelo presidente do Conselho de Administração, Francisco Amaury Olsen.

Fundada em 1946, a Zilor tem sede em Lençóis Paulista (SP), quatro unidades agroindustriais no interior paulista e capacidade de moagem de 13,8 milhões de toneladas de cana por safra. A companhia tem cerca de 4 mil colaboradores e é uma das fundadoras e acionista da Copersucar, com participação de 12%.

A chegada de Inserra, em dezembro de 2024, marcou um movimento de profissionalização da gestão da companhia, já que ele foi o primeiro executivo de mercado a assumir a presidência em seus 78 anos de história à época. Ele sucedeu Fabiano José Zillo, que comandava a empresa desde 2018 e passou a integrar o Conselho de Administração.

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Com mais de 30 anos de experiência profissional, Inserra é formado em Engenharia Mecânica pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), tem mestrado em Gestão Industrial pela Universidade de Tecnologia Chalmers, na Suécia, e formação em liderança executiva pelo IMD, na Suíça. Antes da Zilor, ocupou posições de liderança nos grupos ABB e Schindler.

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