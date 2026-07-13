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YPF Energía Eléctrica protocola pedido de IPO nos EUA com Itaú BBA entre coordenadores

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 21:30:00 Editado em 13.07.2026, 21:43:02
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A YPF Energía Eléctrica, braço do conglomerado estatal argentino voltado à geração e comercialização de eletricidade, deu entrada a um pedido para abrir seu capital na Bolsa de Nova York nesta segunda-feira, 13.

Em formulário F-1 protocolado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), a unidade não detalhou o número de American Depositary Share (ADS, na sigla em inglês) que pretende colocar no mercado americano e nem referência de preços dos ativos na oferta.

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A operação tem o Goldman Sachs, a BofA Securities e o Citigroup entre os coordenadores globais. Outros bancos envolvidos na operação são o Itaú BBA, BNP Paribas, Santander e JPMorgan.

A companhia disse que espera que suas ADSs sejam listadas para negociação na NYSE, sob o símbolo "YLUZ". "Além disso, esperamos que as ações ordinárias Classe B sejam listadas para negociação na Argentina, na BYMA, sob o símbolo "YLUZ"", detalha o prospecto.

No documento, a YPF Energia Eléctrica cita que é a principal empresa de geração de energia dedicada exclusivamente a esse segmento na Argentina em termos de capacidade instalada, atuando no desenvolvimento e operação de usinas elétricas, bem como na geração e comercialização de eletricidade utilizando tecnologias térmicas e renováveis.

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"Possuímos e operamos 17 ativos de geração de energia com uma capacidade instalada total de 3.764 MW, o que representa 8,2% da capacidade instalada total da Argentina conectada ao SADI (o sistema interligado nacional de eletricidade do país) em março de 2026", informa o documento.

A companhia cita que o portfólio operacional é composto por 2.740 MW de ativos térmicos e 1.024 MW de ativos renováveis, representando, respectivamente, 73% e 27% da capacidade instalada total na data do prospecto.

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