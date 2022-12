Yorki Estefan assume presidência do SindusCon-SP para o mandato 2023-2024

Circe Bonatelli (via Agência Estado)

O empresário Yorki Oswaldo Estefan foi eleito presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) para o período de 2023 a 2024, em substituição a Odair Senra, que deixa o posto após quatro anos. Estefan é sócio e diretor da Conx, incorporadora paulistana que trabalha principalmente com projetos dentro do programa Casa Verde e Amarela (CVA), além de empreendimentos de médio e alto padrão.

O empresário era um dos vice-presidentes do Sinduscon-SP.

Também foi eleito Renato Genioli Junior para a vice-presidência Administrativa e Financeira do Sinduscon no lugar de Eduardo Zaidan. A chapa única foi eleita com 98,55% dos votos válidos.

Em nota divulgada pelo sindicato, Estefan afirmou que vai trabalhar para que a cadeia produtiva da construção avance nos ganhos de produtividade e industrialização da produção. Durante seu mandato, ele também atuará na articulação institucional com os diversos representantes dos setores e no protagonismo da entidade nas pautas ligadas a economia, meio ambiente, legislação e relação capital-trabalho. O novo presidente também destacou a importância da capacitação e qualificação de profissionais.

Já Odair Senra, em sua despedida, afirmou que o seu mandato foi marcado por grandes desafios, sendo a maior parte deles superados. Ele mencionou a pandemia e a guerra na Ucrânia, a inflação generalizada no Brasil, juros altos e incertezas políticas.