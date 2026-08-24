YMTC, fabricante chinesa de chips, planeja IPO de US$ 4,9 bilhões

A Yangtze Memory Technologies (YMTC), principal fabricante de chips de memória da China, protocolou um pedido de oferta pública inicial (IPO) em Xangai com o objetivo de captar US$ 4,9 bilhões.

Os recursos devem impulsionar a produção da YMTC e marcar mais um passo nos esforços da China para reduzir a dependência de tecnologia estrangeira de chips, em meio à intensificação da competição global em inteligência artificial. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado