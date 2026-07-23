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ECONOMIA

Yellen vê 'ameaça séria' à independência do Fed e alerta para risco inflacionário com petróleo

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 16:14:00 Editado em 23.07.2026, 16:25:55
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A ex-secretária do Tesouro dos Estados Unidos Janet Yellen afirmou que o Federal Reserve (Fed) "ainda está agindo como um banco central independente", mas disse estar "extremamente preocupada" com tentativas do presidente dos EUA, Donald Trump, de minar essa independência. A declaração foi dada ao Broadcast durante entrevista coletiva no evento ExpertXP, em São Paulo.

Yellen citou a decisão da Suprema Corte americana no chamado "caso Slaughter", que, segundo ela, praticamente encerrou a independência de agências regulatórias nos EUA, mas preservou o Fed como instituição especial, não sujeita à mesma regra.

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Ainda assim, ela apontou riscos concretos: Trump tentou destituir uma diretora do Fed e usou o Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) para ameaçar processo criminal contra o então presidente da instituição. "Se coisas assim forem permitidas, isso eventualmente pode se tornar uma ameaça muito significativa", afirmou.

Sobre o petróleo, com o Brent perto de US$ 100 por barril em meio à escalada no Oriente Médio, Yellen disse que o aumento do preço é "um fator muito importante" pressionando a inflação. Segundo ela, o Fed costuma olhar além de choques de oferta pontuais, que tendem a gerar inflação temporária, desde que as expectativas inflacionárias permaneçam ancoradas e não surja uma espiral de preços e salários, cenário que, segundo ela, ainda não se observa no mercado de trabalho americano.

A ex-secretária ponderou, porém, que os EUA já acumulam "cinco anos seguidos" com inflação acima da meta do Fed, em meio a choques de oferta sucessivos - petróleo, tarifas e agora semicondutores -, o que torna o cenário "muito arriscado".

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EUA/FED/INDEPENDÊNCIA Janet Yellen
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