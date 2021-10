Yellen prevê acordo sobre imposto mínimo global fechado nas próximas semanas

Da Redação

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta sexta-feira que o mundo está à beira de fechar um histórico acordo sobre um imposto mínimo global, que deverá ser finalizado "nas próximas semanas".

Yellen, que discursou durante evento do B20, afirmou também que as prioridades no momento são superar a pandemia de covid-19 e garantir uma recuperação econômica mais igualitária, além de lidar com a questão das mudanças climáticas, de forma a mitigar seus efeitos "catastróficos".