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Yduqs registra lucro líquido ajustado de R$ 14 Mi no 2tri26, queda anual de 54,2%

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Yduqs obteve lucro líquido ajustado de R$ 14 milhões no segundo trimestre de 2026, queda de 54,2% na base anual de comparação. Sem ajustes, a empresa teve prejuízo de R$ 1,5 milhão no período.

No acumulado de 2026, a companhia registrou lucro líquido de R$ 64,0 milhões, diminuição de 51,4% ante igual período de 2025. Considerando os ajustes, o lucro somou R$ 164,1 milhões no ano, queda de 11,0% na mesma base de comparação.

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O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ficou em R$ 392,9 milhões no segundo trimestre, crescimento de 4,5% ante o mesmo período de 2025. Já o Ebitda ajustado ficou em R$ 400,2 milhões, aumento de 1,6% em relação ao mesmo intervalo do ano passado.

No acumulado do ano, o Ebitda totalizou R$ 820,5 milhões, baixa de 6,7% ante igual período de 2025. Considerando os ajustes, o Ebitda somou R$ 904,2 milhões em 2026, queda de 0,5% na base anual.

A receita líquida do período somou R$ 1,392 bilhão, crescimento de 1,0% em base anual de comparação. Com ajustes (excluindo o efeito da queda na receita DIS), a receita totalizou R$ 1,415 bilhão, aumento de 2,6% na mesma base.

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No consolidado de 2026, a receita líquida alcançou R$ 2,900 bilhões, montante 1,2% maior do que o observado no mesmo período de 2025. Considerando os ajustes (ex-DIS), a receita somou R$ 2,983 bilhões no ano, elevação de 4,1%.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 206,4 milhões, 9,8% maior que um ano antes. A dívida líquida (ex-IFRS 16) alcançou R$ 2,907 bilhões ao final de junho de 2026, queda de 1,9% em base anual de comparação. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, ficou em 1,55 vez, variação de negativa de 0,11 vez.

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2º TRIMESTRE balanço Yduqs
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