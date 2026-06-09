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ECONOMIA

XP/Caio Megale: teremos de nos acostumar com juros altos por mais tempo, sobretudo pelo fiscal

Escrito por Daniel Tozzi, Eduardo Laguna, Francisco Carlos de Assis, Gabriela Jucá (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 10:52:00 Editado em 09.06.2026, 10:59:16
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O economista-chefe da XP e head do Lide Economia, Caio Megale, disse nesta terça-feira, 9, que o Brasil terá que se acostumar com taxas de juros altas por mais tempo, não só por pressões externas e inflação, mas sobretudo por influências advindas da política fiscal implementada pelo governo brasileiro.

Megale é um dos mediadores do painel "Parceria Econômica Brasil & EUA em Debate", evento organizado pelo Grupo Lide, em São Paulo.

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"Vamos ter que nos acostumar com taxas de juros mais altas por mais tempo, não só por pressões externas e inflação, mas, sobretudo, por conta da nossa política fiscal", disse o economista no evento.

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BC/COPOM/JUROS CAIO MEGALE XP
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