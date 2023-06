XP ultrapassa R$ 1 trilhão em ativos de clientes sob sua custódia

A XP Inc. passou a marca de RS 1 trilhão em ativos de clientes sob custódia nas plataformas de investimentos XP, Rico e Clear. Em nota, a empresa cita que em 2017 o montante era de R$ 100 bilhões. A informação foi anunciada em evento que a empresa promove neste fim de semana com sócios de escritórios conveniados.

O valor era meta da corretora no início de 2022, mas as dinâmicas do mercado dificultaram a captação em alguns trimestres. No final do primeiro trimestre deste ano, o total sob custódia era de R$ 954 bilhões. No período, a captação líquida foi de R$ 125 bilhões, mas com depreciação de mercado de R$ 44 bilhões.

Atualmente a XP possui mais de 13 mil assessores de investimentos conectados e mais de quatro milhões de clientes. "Nosso sonho grande é continuar transformando a indústria financeira brasileira. Nosso propósito é o de ajudar os brasileiros e brasileiras a investirem melhor, oferecendo assessoria de investimento com alinhamento de longo prazo e produtos diferenciados para que possam fazer as melhores escolhas", diz o presidente-executivo Tiago Maffra em nota.