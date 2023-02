XP tem lucro líquido de R$ 783 mi no 4º trimestre; queda anual de 21%

Cynthia Decloedt (via Agência Estado)

A XP registrou queda de 21% em seu lucro líquido do quarto trimestre de 2022, em comparação ao mesmo intervalo de 2021, para R$ 783 milhões. O número é 24% inferior ao lucro do terceiro trimestre. Em 2022, o lucro foi de R$ 3,6 bilhões, praticamente estável ante 2021.

A receita bruta caiu 3% no quarto trimestre frente a igual período de 2021, para R$ 3,33 bilhões, enquanto a receita líquida cedeu 3% para R$ 3,2 bilhões. O retorno sobre o patrimônio (ROAE) recuou 1.032 pontos-base para 18,1% no quarto trimestre do ano passado.