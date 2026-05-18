XP Inc. anuncia Gustavo Alejo como novo CFO

A XP Inc. anunciou nesta segunda-feira, 18, a nomeação de Gustavo Alejo como novo CFO da companhia, que assumirá o cargo em agosto. Ele sucederá Victor Mansur, que deixa o cargo, mas permanece como sócio da XP e integrante do board de empresas investidas do grupo.

"A transição será conduzida de forma planejada e organizada, reforçando a continuidade da liderança e a estratégia de longo prazo", disse a XP.

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A chegada de Alejo também é vista pela empresa como um reforço importante, especialmente em um momento em que passa a ter cada vez mais escala e segue ganhando relevância no mercado.

Alejo possui mais de 30 anos de experiência no setor financeiro e construiu sua carreira em instituições relevantes do mercado, onde liderou ciclos importantes de crescimento.

"A XP Inc. permanece plenamente comprometida com sua estratégia de longo prazo e confiante de que essa transição reforça a continuidade da liderança e sustenta a execução e o crescimento futuros da companhia", disse ainda em nota.