A XP encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 1,38 bilhão, uma alta de 4% em 12 meses e no mesmo nível do segundo trimestre. A receita bruta atingiu R$ 5,3 bilhões, um crescimento de 8% frente ao mesmo trimestre do ano passado e de 5,6% em relação ao segundo trimestre.

O EBT ajustado somou R$ 1,58 bilhão, alta de 13% em doze meses e o retorno sobre o patrimônio (ROE) caiu para 21,7% no terceiro trimestre, de 22,5% no trimestre anterior.

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Os ativos totais de clientes (AuC, AuM e AuA) atingiram R$ 2,2 trilhões, crescimento de 15% na comparação anual. A entrada líquida total caiu para R$ 22 bilhões (NNM) no terceiro trimestre, de R$ 29 bilhões no mesmo período do ano passado e de R$ 28 bilhões no segundo trimestre.

A XP informou que no período adicionou aproximadamente 36 mil clientes à sua base ativa e continuou avançando nos indicadores de experiência. O NPS alcançou 67 pontos ao final de setembro, refletindo melhorias em atendimento, segmentação e oferta de produtos e serviços, aproximando o indicador dos patamares históricos da marca.

"Seguimos crescendo apesar da volatilidade local e externa, é mais um trimestre em que entregamos resultado sólido e que mostra a estratégia de 2020 a 2021 de diversificação, onde os negócios ficam cada vez menos cíclicos", afirmou o CEO da XP, Thiago Maffra.

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Segundo ele, a XP já tem 40% de seu resultado em linhas não relacionadas aos investimentos. "Vamos continuar crescente independente do cenário", acrescentou. Maffra lembrou que a XP já atravessou diferentes cenários macro e de governos e que a estratégia da companhia é de longo prazo.

O CEO da XP comentou ainda que a captação líquida no varejo pode oscilar abaixo ou acima do R$ 20 bilhões, o que não significa que estejam fora do soft guidance apontado. "Não temos nada que indique ficará abaixo do nosso soft guidance de R$ 20 bilhões no varejo", afirmou.

O segmento de Consumer Banking, incluindo seguros, previdência, cartões e crédito, vem ganhando cada vez mais representatividade.

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As receitas com varejo atingiram R$ 4,1 bilhões no terceiro trimestre, alta de 11% em 12 meses. De acordo com a XP, 33% do público elegível já migrou para o modelo de planejamento financeiro, o que deve seguir em crescimento de acordo com a XP, lembrando que a companhia anunciou a integração da funcionalidade ao aplicativo. Neste contexto, o modelo fee-based já representa 27% dos ativos sob custódia de varejo.

O Banco de Atacado registrou avanço de 13% nas receitas na comparação anual, para R$ 1,21 bilhão no terceiro trimestre, sustentado pelo crescimento da vertical Corporate, pelo crescimento das operações de crédito estruturado e pela alocação seletiva do balanço. A XP diz que também avançou na expansão do segmento de Empresas, ampliando sua oferta de soluções financeiras e serviços para PMEs.

As despesas gerais e administrativas subiram 12% em doze meses, atingindo R$ 1,873 bilhão.